В Мариуполе открыли мемориальную плиту в честь замкомандующего ЧФ Андрея Палия

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На мариупольской улице сейчас течет мирная жизнь. Остается все меньше напоминаний, что в марте здесь шли ожесточенные бои.

А ведь недавно именно там погиб капитан первого ранга Черноморского флота Андрей Палий. Офицер находился рядом с морскими пехотинцами, которые обеспечивали коридор для выхода мирных жителей.

В честь заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе Андрея Палия на месте его гибели была установлена мемориальная плита. Торжественная церемония открытия памятника военнослужащему, павшему на поле боя в ходе специальной военной операции, прошла в Мариуполе с участием российского военного командования.