Историческая дата и знамя в Белогоровке: как завершилось полное освобождение ЛНР

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Освобождение ЛНР - крупнейший успех наших войск в ходе спецоперации. Символом выполнения ключевой задачи, стало водружение Знамени Победы над зданием администрации Белогоровки.

Этот населенный пункт был последним рубежом противостояния на «луганщине». Командование ВСУ собрало здесь внушительный гарнизон, который пополнялся отступающими подразделениями. Но сдержать натиск группировки войск Центрального военного округа и Народной милиции ЛНР противнику не удалось.

Украинские военные, неся серьезные потери, отступили в сторону Северска. Ранее, точно в такой же спешке, они покидали Лисичанск, который превратили, в казалось бы, неприступный, бастион. Теперь над мэрией Лисичанска также реет Знамя Победы.

Слезы радости и искренние слова благодарности. Жители Лисичанска приветствуют каждую машину с нашими военнослужащими, и благодарят за освобождение города.

«Последние дни взрывали здания... Всю инфраструктуру, что могли, всю они рубили. Ну, пакостить - побольше пакостить», - заметили местные жители.

Украинские военные вели себя в городе, как хозяева. Людей выгоняли из домов, тех же, кто осмеливался им перечить - жестоко наказывали.

«Машины у людей отнимали. Лазили по квартирам, по улицам. Как Мамай заходил, как саранча. Все перевернутое, все повытянутое, все украденное, все уничтоженное. А люди... которые не пускали их в свои дома, чтобы они там селились, они просто уничтожали эти дома с миномета», - поделился Михаил Палий.

Даже доставляемую жителям города гуманитарную помощь военные забирали первыми. Горожане получали еду по остаточному принципу.

Главный пункт выдачи гуманитарной помощи располагался в бывшем доме техники. Во время обстрелов в подвалах укрывались сотни людей со всей округи. Именно тогда, когда люди находились внутри, украинские националисты подожгли здание.

Жизни лисичанцев, радикалы ценили гораздо ниже, чем даже остатки своей техники. По стандартной для себя тактике боевики ВСУ прятали технику за жилыми домами.

Лисичанск явно готовили к обороне: на улицах баррикады, в оконных проемах оборудованы огневые позиции. Однако до городских боев дело не дошло. Подразделения ВСУ бежали, как только вокруг города начало смыкаться кольцо.

Как рассказали в Минобороны, в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

Бегство украинских военных позволило избежать больших разрушений в городе. Без них, безусловно, не обошлось, но по сравнению с другими городами Донбасса освобожденный Лисичанск выглядит целым. Даже оконные стекла практически все на месте. Российская артиллерия наносила точечные удары по местам скопления боевиков ВСУ, чтобы минимизировать ущерб городу.

О том, что город свободен, жители узнали накануне. Признаются, поверили не сразу.

«Вчера наревелись. Девчата сказали, я думала - шутят. Мы же боялись ходить. Аж комок», - признались Виталий и Елена Поляковы.

Народная милиция сразу же организовала выдачу продуктов питания. Параллельно идет сбор информации о том, в чем больше всего нуждаются люди.