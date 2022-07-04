В Роскосмосе назвали дату запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5»

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Роскосмос планирует произвести запуск легкой ракеты «Ангара-А1.2» в течение этого года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Также, после того как станет известна полезная нагрузка, в космос отправится и тяжелая «Ангара-А5». Ее пуск, по примерной оценке, должен будет произойти в конце 2022 или в начале 2023 года.

Тяжелая «Ангара», по словам главы Роскосмоса, собрана и находится в настоящий момент на космодроме Плесецк. Легкая ракета, как указывает РИА Новости, отправится туда же в скором времени.

Ранее сообщалась, что тяжелая «Ангара» покинула ракетный завод и была доставлена на космодром для продолжения летно-конструкторских испытаний.