Два пленных американских наемника до приезда на Украину посещали одну и ту же церковь - Trinity Free. Именно там им помогли найти выходы на вербовщиков, базирующихся в Польше.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Следственный изолятор города Донецка. Здесь вместе с украинскими националистами содержатся и обвиняемые в военных преступлениях иностранные наемники.

Солдаты удачи теперь ходят на допросы, охотно дают показания и уверяют что раскаялись. Корреспонденту «Звезды» удалось пообщаться с двумя американцами, приехавшими убивать на Украину из далекой Алабамы.

Энди Хьюн и Александр Дрюке - бывшие кадровые военные армии США. Уроженец Алабамы Дрюке служил в Ираке, а у его товарища Энди Хьюна - четыре года службы в морской пехоте, в том числе в Японии на одной из американских военных баз. Хьюн уверяет: ехал на Украину из лучших побуждений - насмотрелся пропаганды по телевизору и поверил.

«Когда все началось 24 февраля, на американским телевидении было много новостей. Теперь, смотря на всю картину, я понимаю, что это - пропаганда, потому что нам не говорили всей правды. Нам говорили, что русские убивают людей. Что украинцам нужна помощь», - рассказал американский наемник Энди Хьюн.

Оба американских наемника до приезда на Украину посещали одну и ту же церковь - Trinity Free. Примечательно, что именно там им помогли найти выходы на вербовщиков, базирующихся в Польше. Хьюн рассказал о дальнейших шагах по пути на Украину.

Американцам в составе смешанного отряда иностранных наемников и бойцов ВСУ была поставлена задача: войти в село Избицкое всего в 50 километрах от Харькова.

Командиры утверждали, что российских военных там нет. Но отряд встретил ожесточенное сопротивление наших вооруженных сил.

Более подробно о том, из каких еще стран приехали наемники, какие функции в войне на Украине выполняли Хьюн и Дрюке, а также о том, как они попали в плен к российским военнослужащим - в материале Павла Кольцова.