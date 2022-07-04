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Гарант безопасности: как работают военная полиция и автоинспекция в Харьковской области

Михаил Аброськин
Алиса Краузе
05:00 04.07.2022
«Звезда» пронаблюдала, как военная полиция и автоинспекция следят за безопасностью на территории Харьковской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Поддержание правопорядка на дорогах и за их пределами, в городах и селах - вот общая задача сразу для двух ведомств: военной автоинспекции и военной полиции. Они работают и по отдельности, и совместно, как, например, на блокпостах на подконтрольных российским военным территориях.

Инспекторы регулируют движение на дорогах, останавливают автомобили, проверяют техническое состояние машин, обязательно сверяя документы с базой. Исключений не делают ни для кого. Смутное военное время на этой территории закончилось, и вместе с военными полицейскими сюда возвращается закон и правопорядок.

«Бывают часто случаи мародерства: присвоение себе чужого транспорта. В таких ситуациях мы выявляем нарушение, автомобили помещаем на специализированную стоянку и по возможности возвращаем их истинным владельцам транспортных средств», - рассказал инспектор ВАИ Игорь.

Еще один важный момент - грузы, которые перевозят в автомобилях. Киевский режим фактически бесконтрольно раздавал людям стрелковое оружие и боеприпасы, из-за чего очень большая часть автоматов, пистолетов, гранат осела у преступников. Задача военных автоинспекторов - отыскать это оружие.

Проверка занимает несколько минут. Местные жители, при этом, к работе военных полицейских относятся с пониманием.

Военные полицейские помогают и сотрудникам местных органов правопорядка. Российские «Тигры» и УАЗы часто можно увидеть в населенных пунктах. Патрули регулярные. Кроме того, к военнослужащим часто подходят люди и обращаются с просьбами.

«При поступлении заявок выезжаем на место. Из-за проблем со связью гражданские не могут позвонить, все приезжают сюда... На КПП стоят военнослужащие, которые принимают заявления, а в случае необходимости принятия оперативного решения  - докладывают дежурному. Дежурный поднимает группу быстрого реагирования. Она в течение двух минут убывает на выезд», - описал процесс начальник отделения военной автомобильной полиции Сергей.

Вот пример: жители сообщили, что после обстрела ВСУ на участке остался лежать неразорвавшийся снаряд. Практически сразу на место выезжает военная автоинспекция. С собой ведет отряд саперов. И как только угроза будет устранена, полицейские вернутся к патрулированию.

Военные полицейские пресекают мародерство и грабежи, а усилиями автоинспекции на дорогах восстановлено безопасное движение. Сейчас, пока на подконтрольных российским вооруженным силам территориях формируются военно-гражданские администрации, именно военная полиция становится гарантом безопасности и порядка.

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