По стопам Литвы: какими могут быть последствия запрета Норвегией доставки грузов Россией на Шпицберген

У России на Шпицбергене три поселка: действующий Баренцбург и два законсервированных - Пирамида и Грумант. В соответствии с Договором от 1920 года Россия признает суверенитет Норвегии над этим архипелагом при условии, что не возникнет препятствий в доставке грузов работающим там россиянам.

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Новая неделя - новая блокада. Заместитель начальника мурманской таможни показывает контейнеры, которые норвежцы отказались пропустить в российские поселки на архипелаге Шпицберген. Они объяснили это антироссийскими санкциями.

«Это контейнеры, которые направляются на Шпицберген. Они выехали на территорию Норвегии, но Норвегией принято решение о возврате груза, и он прибыл обратно на склад временного хранения», - сообщил замначальника таможенного поста МАПП Борисоглебск мурманской таможни Юрий Бабич.

Поставки на Шпицберген из России шли десятилетиями: по суше из Мурманска в норвежский Тромсе. Оттуда на архипелаг раз в десять дней ходит единственное грузовое судно. Шпицберген - норвежская территория, но обладает особым статусом. Согласно ему другие страны могут вести на архипелаге хозяйственную деятельность.

У России на Шпицбергене три поселка: действующий Баренцбург. Также два законсервированных - Пирамида и Грумант, где в советские годы шла активная добыча угля. В Баренцбурге работают шахта, теплоэлектростанция, порт. Есть больница, детский сад, школа и музей. Здесь живут полтысячи человек: шахтеры, учителя, много ученых. Поселок полностью зависит от поставок с материка и сейчас вынужден жить на запасах.

Юрий Бабич пояснил, что «заинтересованные стороны подбирают перевозчика: скорее всего это будет иностранный перевозчик, который подберет груз и доставит его в порт Тромсе».

«Главная проблема, что не пускают российского перевозчика. Да: иностранный сможет доставить», - ответил замначальника мурманской таможни.

Согласно парижскому Договору от 9 февраля 1920 года, Москва признает суверенитет Осло над архипелагом, но при условии, что не возникнет препятствий в доставке грузов работающим там гражданам. Норвежские власти, отказавшие в пропуске грузов для россиян на Шпицбергене, явно не продумали до конца все последствия данного недружественного шага.

Более подробно о юридическом контексте данного нарушения Норвегией Договора от 1920 года, о действиях российского МИД в ответ на недружественные шаги Осло и о том, какому влиянию подверглась эта страна - в репортаже Юлии Шатиловой.