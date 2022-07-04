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На стороне правды: как в Белоруссии отметили 30-летие независимости

Марина Крижановская
Федор Шеин
01:07 04.07.2022
Президент Александр Лукашенко назвал трагедией для своей страны столкновение россиян и украинце и уверил, что никакие действия Вашингтона и Брюсселя не могут поколебать его поддержку России.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Андрей Александров, РИА Новости
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День независимости Белоруссии. 3 июля. На постсоветском пространстве это единственная страна, чей День независимости не связан с отделением от СССР.

На Кургане Славы, в месте проведения торжеств, белорусские ветераны. Они и все белорусы отмечают день освобождения Минска от фашистских захватчиков.

Но в этот раз праздник для них со слезами на глазах. Они до сих пор не могут поверить, что единый блок братских стран, которые сообща противостояли нацизму, распался. Украину новые западные хозяева настроили против ее бывших союзников и против собственного народа.

«Мы понятия не имели, что доживем до такой жизни: что украинец украинца будет убивать. Убивают друг друга, детей, малышей, издеваются. Нам, участникам войны, непонятно, как украинское руководство смогло довести свою страну до такого. Решение правильное приняла Россия, что начала там порядок наводить», - заявил ветеран Великой Отечественной войны Василий Шишов.

К мемориалу погибшим в годы войны цветы возлагает Александр Лукашенко. Президент Белоруссии обращается к нации и напоминает: 78 лет назад страну освобождали советские войска, то есть сразу множество народов, объединенных одной целью. Он назвал столкновение двух братских народов России и Украины трагедией белорусов.

«Наша трагедия, белорусов, только в том, что сегодня столкнулись два братских народа - россияне и украинцы. Это наша трагедия, но мы всегда говорим, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России», - заявил во время торжеств президент Александр Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что за свою многолетнюю принципиальную позицию Белоруссия оказалась под давлением Запада. Процесс этот начался задолго до начала специальной военной операции. Александр Лукашенко уверяет: никакие действия Вашингтона и Брюсселя не могут поколебать его поддержку России.  

«Нас сегодня упрекают в том, что мы - единственная страна в мире поддерживаем Россию в ее борьбе против нацизма.  За то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. И эти требования смешны, грустны и печальны. Россия - это братское нам государство, это самая близкая страна, где живут наши братья, родные братья», - подытожил президент Белоруссии.

Подробно о том, к чему приводит давление Запада в отношениях между братскими Россией и Белоруссией, о новых экономических договоренностях между обеими странами, а также о новых агрессивных заявлениях и шагах Польши и стран НАТО - в материале Федора Шеина.

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