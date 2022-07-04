Посол ЛНР заявил, что найденные в Лисичанске документы СБУ пригодятся на трибунале

Мирошник сообщил, что документы об иностранных наемниках в рядах ВСУ станут доказательствами на предстоящем трибунале.

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Обнаруженные на территории ЛНР документы об иностранных наемниках в составе ВСУ будут использованы в качестве доказательств во время предстоящего трибунала. Об этом рассказал посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

Дипломат добавил, что эти бумаги также будут фигурировать в различных международных разбирательствах. Согласно найденным свидетельствам, по словам Мирошника, иностранные инструкторы планировали фортификацию украинских сил в Лисичанске и Северодонецке и ставили задачи военнослужащим.

«Здесь были наемники... которые приехали сюда "на сафари" - убивать или показывать, как это делать», - цитирует посла ЛНР РИА Новости.

Как отметил представитель республики, полученные данные подкрепляют обвинения в сторону Запада. При этом спецслужбам России и ЛНР предстоит подробно выяснить, какие именно задачи выполняли иностранцы в украинских вооруженных силах.