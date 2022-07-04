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Без промаха: кадры боевой работы «Искандеров» ВС РФ на Украине

Виталий Никулин
Алиса Краузе
05:01 04.07.2022
«Звезда» показывает, как российские «Искандеры» уничтожают цели с огромных расстояний в ходе СВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Искандеры» готовятся к боевой работе. Оперативно-тактический ракетный комплекс с легкостью и высочайшей точностью выкашивает объекты военной инфраструктуры и критически важные цели. Причем, бьет без промаха за сотни километров.

Сорокотонная пусковая установка исчезает в лесистой местности. На то, чтобы занять ударную позицию и привести машину в боевой порядок - считанные минуты.

«Был выполнен ряд задач по поражению аэродромов противника, складов с боеприпасами, живой силы противника, различной техники… Работали по понтонным переправам. Точность максимальная, на самом деле. Не было еще ни разу, чтобы мы не попали», - указал начальник расчета боевой установки «Искандер» Дмитрий.

С этим комплексом не сравнится ни одно оружие в мире. «Искандер» способен нести как баллистические, так и крылатые ракеты. Последние широко и успешно применяются при проведении спецоперации.

«Искандер» называют одной из самых грозных ракетных систем в мире. Круговое вероятное отклонение не более пяти-семи метров. Радиус поражения до 500 километров. Командиры стартовых батарей, еще только нажимая на кнопку «Пуск», знают: цель уже уничтожена. А пока ракеты еще в воздухе, уже идет выдвижение в новый позиционный район. И за рулем пусковых установок, и в командном пункте ракетного комплекса о своей работе и мощи российского оружия говорят с гордостью.

«На самом деле это самое мощное и высокоточное оружие России. Ракетных войск и артиллерии, в частности. Ощущения какие я испытываю? Наверное, гордость за свою страну, за свои вооруженные силы», - признался командир стартовой батареи Александр.

«Искандеры» замаскированы. Данные средств видеоконтроля беспилотников подтверждают поражение целей. Расчетам остается лишь ждать новые координаты от разведки.

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