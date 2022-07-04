Профессия - «иностранец»: как СВР отметила 100-летие нелегальной разведки

По многочисленному мнению сотрудников-нелегалов, разведка - это не война, а умение завоевывать друзей бескорыстно, а самое главное - это честность и искренность.

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Центр Москвы, улица Остоженка, дом 51. Это здание пресс-бюро Службы внешней разведки. На стене - памятная доска Киму Филби - одному из самых известных разведчиков-нелегалов, работавшему на СССР.

Прямо перед фасадом - памятник Павлу Фитину - одному из первых руководителей нелегальной разведки. Именно здесь на документы, которые прошли все проверки, ставится финальный штамп - «Разрешено» - и мы узнаем реальные имена разведчиков-нелегалов, которые вернулись из долгих заграничных командировок около 50 лет назад.

Нелегальная разведка - чисто русское изобретение. Фантастика, но факт: ни одна страна в мире так и не смогла создать у себя хотя бы что-то подобное этой службе.

«Роль человеческого фактора, роль разведки - это та роль, которая сохранится с нами навсегда. Потому что не будет разведки - и нас не будет. Мы будем слабы, беспомощны, мы будем растоптаны. А сейчас нас во многом, как и всегда раньше, спасает разведка. И то, что мы сегодня говорим о столетии нелегальной разведки, это подтверждает, что она очень нужна. Она, может быть, я скажу свое личное мнение, нужна даже больше, чем 100 лет назад. Потому что появляются новые вызовы и новые угрозы, которые можно узнать только с особых, нелегальных позиций», - рассказал историк спецслужб Николай Долгополов.

Дмитрий Быстролетов, Ким Филби, Конон Молодый, Уильям Фишер, Юрий Шевченко, Александр Феклисов, супруги Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Ботян. Все они Герои Советского Союза и Герои России. О том, с кем они реально контактировали и какие реальные секреты смогли добыть, мы, наверное, узнаем не раньше, чем еще через полвека. То, что про них известно сегодня, лишь малая толика того, что они сделали в реальности.

«Разведчика же нельзя подготовить. Это люди, которые совмещают в себе очень разные умения. Например, они, безусловно, актеры. Потому что Дмитрий Александрович Быстролетов - один из наших персонажей <...> сам написал сценарий к фильму о себе, о прототипе человека, образом которому он служил <...>, этот человек знал больше 20 языков, и он был в командировке в десятке стран. Как можно одновременно выдавать себя за турка, венгра и англичанина - я просто не понимаю. Это человек-оркестр», - поделился мнением директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Бак.

Герой России, ветеран Службы внешней разведки Юрий Шевченко отрицает ту мысль, что «врага надо уничтожать» и «его не надо любить». Он развеивает тот миф, что разведка - это битва между рыцарями плаща и кинжала.

«Это уже не человек, если он враг. Но в разведке мы не занимаемся уничтожением людей. Разведка - это получение информации. Если разведчик начинает применять оружие, вот здесь он кончается, как разведчик. Разведка - это не война рыцарей плаща и кинжала. Это умение завоевывать друзей, искренних друзей. Которые тебе помогают. Которые тебе помогают бескорыстно», - сообщил ветеран СВР России Шевченко.

Он добавил, что ему оказывали помощь «очень интересные люди, очень высокопоставленные люди, которых вы называете врагами».

«Но они помогали не советской разведке. Они не Советскому Союзу помогали. Они не знали, с кем они имеют дело. Вот в этом сила нелегальной разведки», - подытожил бывший нелегал Юрий Шевченко.

Более подробно о словах, адресованных по случаю 100-летия к сотрудникам столь ответственной профессии со стороны президента России Владимира Путина и главы СВР Сергей Нарышкина, об отличиях между шпионами и разведчиками, а также почему это явление возникло именно на русской земле - в материале Алексея Самолетова.