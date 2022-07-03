В Запорожье заявили, что ВСУ ночью обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности

В настоящий момент данные о пострадавших и разрушениях в городе уточняются.

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ВСУ два раза за ночь нанесли удар по Мелитополю из реактивной системы залпового огня большой дальности. Об этом в свое Telegram-канале написал член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня враг всю ночь не дает спать мирному Мелитополю. Дважды за ночь (около 3:00 и 4:45)...нанесли удары мирному городу из РСЗО большой дальности. В первый раз около 8-10, а во второй - 8», - написал он в публикации.

Он добавил, что в настоящий момент данные о пострадавших и разрушениях в городе уточняются.

Накануне стало известно, что в Запорожской области украинские боевики обстреляли из гранатомета грузовой поезд, который перевозил продовольствие. Рогов выразил мнение, что таким образом сторонники киевского режима хотят затормозить налаживание мирной жизни на территории, которую ВС РФ удалось освободить от украинских националистов.

В середине прошлого месяца сообщалось, что после украинских обстрелов города Васильевка в регионе пострадало дорожное полотно на участке трассы, соединяющей Москву и Симферополь.