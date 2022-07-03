Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Приамурье

На участке федеральной трассы «Чита» столкнулись две иномарки, после чего вспыхнул сильный пожар.

© Видео: blaga24, ВКонтакте © Фото: amursiespasateli, Telegram

Четыре человека погибли, еще один серьезно пострадал в дорожной аварии на трассе в Приамурье. Трагедия произошла на 1425 километре федеральной трассы «Амур» Чита-Хабаровск, где столкнулись два автомобиля, сообщило агентство АСН24.

На месте столкновения возник пожар, кадры которого очевидцы происшествия опубликовали в социальной сети ВКонтакте.