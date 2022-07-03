Автомобиль с туристами рухнул на дно ущелья в Дагестане

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Шесть человек получили травмы в результате падения автомобиля в горное ущелье в Дагестане. Инцидент произошел в Докузпаринском районе у села Куруш.

По одной из версий, водитель иномарки в условиях плохой видимости не справился с управлением на скользкой дороге. Машина упала в овраг не доехав 300 метров до пункта назначения, сообщает портал «Пятый регион» в социальной сети ВКонтакте.

Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось извлекать водителя из автомобиля при помощи специального оборудования. Сейчас он находится в реанимации одной из больниц. Ему сделали переливание крови.

Пятеро туристов госпитализированы с ушибами и травмами средней тяжести. Поднять автомобиль со дна глубокого ущелья пока не получается. В причинах произошедшего будут разбираться правоохранители.