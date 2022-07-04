Уничтожить врага и взять пленных: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных на Украине

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Младший сержант Роман Казагашев

Младший сержант Роман Казагашев, командуя танком, в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по вытеснению украинских военных с занимаемых позиций.

В попытке замедлить наступление, отступающие националисты, отошли за реку и бросили все силы на удержание под контролем переправы через нее. Обороняясь, боевики вели массированный минометный огонь по наступающим российским подразделениям.

В ходе боя Роман увидел, что передвигавшийся рядом с ним танк оказался подбит и потерял ход. Он сразу же решил закрыть товарищей корпусом своего танка и дал команду своему экипажу прикрывать их непрерывным ответным огнем. После этого сержант отправился спасть бойцов подбитой машины.

Роману удалось вытащить из танка товарищей и эвакуировать их в безопасное место.