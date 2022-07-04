Уничтожить врага и взять пленных: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных на Украине

© Минобороны России
Ефрейтор Павел Владимиров
Ефрейтор Павел Владимиров в составе танкового подразделения принимал участие в наступлении с задачей вытеснить украинских националистов с занимаемых позиций. В ходе атаки рота Павла столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Командиром было принято решение обойти хорошо укрепленные позиции националистов с фланга.
Совершив маневр, оторвавшись от поддерживающих сил союзной пехоты, подразделение Павла зашло во фланг имеющим численный перевес боевикам. Противник не ожидал такого развития событий и попытался развернуться в боевой порядок для отражения прорыва.
Под плотным огнем ефрейтор в составе экипажа танка под плотным огнем прокладывал путь по занятому украинскими националистами участку местности. Выйдя на открытый участок, Павел обнаружил опорный пункт боевиков. Но, выйдя на позицию, боец обнаружил националистов, прятавшихся за подбитыми автомобилями и обстреливающих танк.
Тогда Павел резко развернул свою машину и раздавил укрытие боевиков, которым пришлось убежать на открытую местность, где их уничтожили из крупнокалиберного башенного пулемёта.
Ефрейтору в условиях стремительного изменения боевой обстановки удалось своевременно менять огневую позицию, благодаря чему, экипаж метким огнем уничтожил укрепления противника, одну БМП, два гранатометных расчета и около двадцати боевиков.
Профессиональные действия, боевой опыт и мужество Павла поспособствовали выполнению боевой задачи и продвижению российских сил, позволили избежать гибели личного состава и повреждения техники.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.