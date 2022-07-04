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Уничтожить врага и взять пленных: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных на Украине

Сергей Лебедев
00:00 04.07.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Уничтожить врага и взять пленных: в МО РФ рассказали о новых подвигах военных на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны Российской Федерации продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Младший сержант Роман Казагашев

Младший сержант Роман Казагашев, командуя танком, в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по вытеснению украинских военных  с занимаемых позиций.

В попытке замедлить наступление, отступающие националисты, отошли за реку  и бросили все силы на удержание под контролем переправы через нее. Обороняясь, боевики вели массированный минометный огонь по наступающим российским подразделениям.

В ходе боя Роман увидел, что передвигавшийся рядом с ним танк оказался подбит и потерял ход. Он сразу же решил закрыть товарищей корпусом своего танка и дал команду своему экипажу прикрывать их непрерывным ответным огнем. После этого сержант отправился спасть бойцов подбитой машины.

Роману удалось вытащить из танка товарищей и эвакуировать их в безопасное место.

© Минобороны России

Сержант Алексей Казаков

Сержант Алексей Казаков выполнял специальные задачи на территории, контролируемой украинскими националистами. Он собирал данные о технике и личном составе противника, который закрепился в стратегически значимом населенном пункте и в прилегающем лесу.

На задании Алексей увидел боевиков, которые двигались в направлении российских позиций. Тогда он принял решение уничтожить противника и дал команду подчиненным скрытно занять позиции, а при приближении националистов внезапно атаковал их.

В ходе скоротечного боя удалось ликвидировать десять человек, а двоих раненых боевиков взять в плен. Таким образом Алексей Казаков смог получить ценные разведданные.

© Минобороны России

Ефрейтор Павел Владимиров

Ефрейтор Павел Владимиров в составе танкового подразделения принимал участие в наступлении с задачей вытеснить украинских националистов с занимаемых позиций. В ходе атаки рота Павла столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Командиром было принято решение обойти хорошо укрепленные позиции националистов с фланга.

Совершив маневр, оторвавшись от поддерживающих сил союзной пехоты, подразделение Павла зашло во фланг имеющим численный перевес боевикам. Противник не ожидал такого развития событий и попытался развернуться в боевой порядок для отражения прорыва.

Под плотным огнем ефрейтор в составе экипажа танка под плотным огнем прокладывал путь по занятому украинскими националистами участку местности. Выйдя на открытый участок, Павел обнаружил опорный пункт боевиков. Но, выйдя на позицию, боец обнаружил националистов, прятавшихся за подбитыми автомобилями и обстреливающих танк.

Тогда Павел резко развернул свою машину и раздавил укрытие боевиков, которым пришлось убежать на открытую местность, где их уничтожили из крупнокалиберного башенного пулемёта.

Ефрейтору в условиях стремительного изменения боевой обстановки удалось своевременно менять огневую позицию, благодаря чему, экипаж метким огнем уничтожил укрепления противника, одну БМП, два гранатометных расчета и около двадцати боевиков.

Профессиональные действия, боевой опыт и мужество Павла поспособствовали выполнению боевой задачи и продвижению российских сил, позволили избежать гибели личного состава и повреждения техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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