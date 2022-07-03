Умер народный артист России Сергей Сосновский

Он скончался на 68 году жизни после тяжелой болезни.

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В воскресенье после тяжелой болезни на 68 году жизни скончался народный артист России Сергей Валентинович Сосновский. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова, где работал артист.

Сосновский родился в 1955 году в Красноярском крае. В 1976 году он окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова, десять лет играл в местном ТЮЗе, затем перешел в Театр драмы имени Ю. П. Киселёва, где сыграл десятки главных ролей. В 2004 году он принял предложение Олега Табакова войти в труппу Московского Художественного театра.

Последними работами актера в театре стали Шейлок в «Венецианском купце», Сумароков в «В окопах Сталинграда» и Томас, старый слуга Мюнхгаузена в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили – мало. Его обожали. Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись... Сегодня для нас и для всех, кто знал Сергея Валентиновича, – чёрный день», - говорится в сообщении театра.

В МХТ выразили соболезнования родным Сергея Валентиновича, многочисленным друзьям, коллегам и зрителям. О дате прощания с Сергеем Сосновским сообщат позднее.

Напомним, в конце мая умер телеведущий Алексей Бегак. Он скончался на 63 году жизни.