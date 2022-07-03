Байден сбежал с пресс-конференции после вопроса о «фургоне смерти»

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Американский президент Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса от журналиста про трагедию в Сан-Антонио. Лидера США спросили о гибели около полсотни мигрантов, чьи тела нашли в брошенном на жаре трейлере.

«Господин президент, какова ваша реакция на смерть 50 мигрантов в Техасе?» — спросил главу государства один из репортеров.

Джо Байден не ответил журналисту. Вместо этого президент повернулся и ушел. Не исключено, что данный вопрос оказался неудобным для руководителя государства, так как случившееся может стать одним из самых крупных по числу жертв происшествий с переправкой людей через границу из Мексики за последние десятилетия.

Напомним, фуру с телами обнаружили в штате Техас 28 июня. Среди погибших были граждане Мексики, Гватемалы и Гондураса. Также около двух десятков человек госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, люди скончались от перегрева, удушья и обезвоживания.