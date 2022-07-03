В Египте объявили о введении дополнительных рейсов Каир-Москва

Туристы смогут воспользоваться дополнительными рейсами вторникам, четвергам и воскресеньям с 7 июля до конца октября 2022 года.

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Египетская авиакомпания EgyptAir сообщила об открытии дополнительных рейсов из Каира в Москву. Они будут доступны с 7 июля до конца октября этого года. Соответствующее заявление авиаперевозчик обнародовал в воскресенье.

«Принято решение ввести дополнительные рейсы в течение летнего сезона между Москвой и Каиром по воскресеньям, вторникам и четвергам каждую неделю, начиная с 7 июля и до конца октября, при условии, что самолет вылетает из Каира в 19:00 по местному времени, а из московского аэропорта Домодедово - в 02:25 мск», - говорится в сообщении.

В настоящее время египетская организация, занимающаяся авиаперевозками, выполняет поездки в Москву в течение всей недели с вылетом из Каира утром. Как подчеркнули в авиакомпании, при полетах в Россию отмечается полная загрузка. Помимо EgyptAir, полеты по маршруту Каир - Москва осуществляет российская компания «Аэрофлот».

Ранее стало известно, что первый чартер российской авиакомпании IFly, после приостановки авиасообщения между странами в начале марта текущего года, при полной загрузке приземлился в египетском курорте Шарм-эш-Шейх. Первый рейс при полной загрузке 28 мая вылетел из аэропорта «Шереметьево». Сообщается, что полет состоялся на лайнере A-330 вместимостью 378 кресел.