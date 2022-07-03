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Командир группы зенитно-ракетного дивизиона рассказал, как ВСУ пытались обмануть расчеты «Тор-М1»

06:15 03.07.2022
Несмотря на уловки ВСУ, ЗРК «Тор-М1» гарантированно поражает в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Попытки украинских националистов обмануть боевые расчеты российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» полностью провалились. Об этом рассказал командир тактической группы зенитно-ракетного дивизиона Андрей.

Дело в том, что ВСУ и боевики нацбатов одно время запускали беспилотники под прикрытием воздушных шаров, пытаясь таким образом сбить с толку российские средства ПВО в зоне спецоперации.

«Мы их раскрыли. Воздушный шар идет по направлению ветра с определенной скоростью, а беспилотник меняет траекторию, высоту и скорость. Мы их наблюдаем в телевизионно-оптический визир. Стали подпускать их ближе и убедились, что они запускают БПЛА под прикрытием воздушных шаров», - рассказал Андрей.

В ходе проведения специальной военной операции ЗРК войсковой противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от нападения воздушных объектов противника.

ЗРК «Тор-М1», например, могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов. За считанные секунды ракета проделывает путь в несколько десятков километров. На камере объективного контроля виден только беззвучный хлопок. Так выглядит точное попадание. Позиции приходится менять по несколько раз за смену. Ключевой вопрос в сохранности техники и безопасности расчета. Разведка ВСУ, прежде всего беспилотники, ведет настоящую охоту за комплексами. Но, возможность совмещать походный и боевой режимы работы установки сводит опасность к минимуму.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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