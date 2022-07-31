Саакашвили решил уйти из политики

По словам адвоката, политический ресурс Саакашвили исчерпал себя. Сейчас он в первую очередь заинтересован в заботе о собственном здоровье.

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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили намерен уйти из политики. Об этом рассказал его его адвокат Валерий Гелбахиани.

Саакашвили собирается не только покинуть политику, но и уйти из основанной им же самим политической партии «Единое национальное движение». По словам адвоката, политический ресурс Саакашвили исчерпал себя. Сейчас он в первую очередь заинтересован в заботе о собственном здоровье.

«Видимо, он давно думает об этом, но никто не давал ему возможность сообщить об этом общественно, так как не желали скандального диссонанса. И сейчас он заявляет, что не имеет претензий в отношении кого-либо», - цитирует Гелбахиани РИА Новости.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 28 сентября 2021 года. 1 октября политика задержали и поместили под стражу по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Также ранее экс-президента страны заочно осудили за убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили.