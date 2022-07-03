В Финляндии задумались о базе НАТО на границе с Россией
Мэр финского города Лаппеенранта Кимми Ярву предложил разместить базу НАТО в Южной Карелии. Об этом сообщает издание Yle.
Вступление Финляндии в НАТО «подарит надежду» Южной Карелии, поможет создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей, заявил градоначальник.
«Я думал об аэропорте. Его безусловно можно будет использовать, если военные захотят», - сказал Ярву.
В то же время он добавил, что не может сказать ничего с уверенностью, так как «не специалист» в таких вопросах.
Южная Карелия - граничащая с Россией область Финляндии, состоящая из девяти общин. В 2007 году область стала регионом-партнером Санкт-Петербурга.
Ранее стало известно, что уже 5 июля руководство НАТО подпишет протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Окончательное решение пригласить страны в военный блок принято на саммите НАТО в Мадриде.