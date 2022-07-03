В Финляндии задумались о базе НАТО на границе с Россией

Военные могли бы пользоваться аэропортом в Южной Карелии, заявил мэр финского города Лаппеенранта.

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Мэр финского города Лаппеенранта Кимми Ярву предложил разместить базу НАТО в Южной Карелии. Об этом сообщает издание Yle.

Вступление Финляндии в НАТО «подарит надежду» Южной Карелии, поможет создать чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей, заявил градоначальник.

«Я думал об аэропорте. Его безусловно можно будет использовать, если военные захотят», - сказал Ярву.

В то же время он добавил, что не может сказать ничего с уверенностью, так как «не специалист» в таких вопросах.

Южная Карелия - граничащая с Россией область Финляндии, состоящая из девяти общин. В 2007 году область стала регионом-партнером Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что уже 5 июля руководство НАТО подпишет протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Окончательное решение пригласить страны в военный блок принято на саммите НАТО в Мадриде.