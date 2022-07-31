Форсировать реку на танках: новые истории мужества военнослужащих в ходе спецоперации
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил РФ и бойцы Народной милиции ЛНР проявляют храбрость, профессионализм и мужество.
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих ВС РФ и Народной милиции ЛНР в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, знание своего дела и верность долгу.