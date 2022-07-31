Форсировать реку на танках: новые истории мужества военнослужащих в ходе спецоперации

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Старший прапорщик Василий Осипенко

Перед старшим прапорщиком Василием Осипенко стояла боевая задача по подвозу боеприпасов танковой роте, которая вела бой вблизи одного из населенных пунктов.

Прибыв в заданный район, Осипенко приступил к разгрузке боезапаса. В этот момент украинские националисты предприняли попытку контрнаступления и начали артиллерийский огонь по позициям российских войск.

В условиях непрекращающегося огня старший прапорщик Осипенко, понимал, что попадание вражеского снаряда в машину с боеприпасами вызовет детонацию, что приведет к потерям большого количества живой силы и техники танковой роты. В связи с этим Василий принял решение вывести автомобиль со снарядами из-под огня противника.

Во время движения боевой машины рядом разорвался артиллерийский снаряд националистов, в результате чего старший прапорщик Василий Осипенко получил тяжелые травмы, но, несмотря на это, смог вывести автомобиль из-под артиллерийского огня противника в безопасное место.