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Форсировать реку на танках: новые истории мужества военнослужащих в ходе спецоперации

05:00 31.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил РФ и бойцы Народной милиции ЛНР проявляют храбрость, профессионализм и мужество.
Форсировать реку на танках: новые истории мужества военнослужащих в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих ВС РФ и Народной милиции ЛНР в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, знание своего дела и верность долгу.

© Минобороны РФ

Старший прапорщик Василий Осипенко

Перед старшим прапорщиком Василием Осипенко стояла боевая задача по подвозу боеприпасов танковой роте, которая вела бой вблизи одного из населенных пунктов.

Прибыв в заданный район, Осипенко приступил к разгрузке боезапаса. В этот момент украинские националисты предприняли попытку контрнаступления и начали артиллерийский огонь по позициям российских войск.

В условиях непрекращающегося огня старший прапорщик Осипенко, понимал, что попадание вражеского снаряда в машину с боеприпасами вызовет детонацию, что приведет к потерям большого количества живой силы и техники танковой роты. В связи с этим Василий принял решение вывести автомобиль со снарядами из-под огня противника.

Во время движения боевой машины рядом разорвался артиллерийский снаряд националистов, в результате чего старший прапорщик Василий Осипенко получил тяжелые травмы, но, несмотря на это, смог вывести автомобиль из-под артиллерийского огня противника в безопасное место.

© Минобороны РФ

Рядовой Анатолий Волков, топогеодезист артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР

Рядовой Анатолий Волков уже год служит в частях армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики. Вместе с Анатолием на защиту родного Донбасса встал и его отец, но он проходит службу в пехотном подразделении.

Анатолий Волков начинал службу в должности заряжающего, однако командование направило рядового на переподготовку, где он получил новую специальность - геодезист.

В задачи Анатолия входит контроль точности топогеодезической привязки боевых порядков артиллерии, что позволяет грамотно сориентировать орудия и точно наносить удары по националистам.

Благодаря добросовестному отношению к делу и отличному уровню боевой подготовки рядового Анатолия Волкова артиллерийское подразделение НМ ЛНР уничтожило несколько опорных пунктов и десятки единиц техники украинских войск.

© Минобороны РФ

Майор Михаил Понаморев, заместитель командира отдельного танкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР

Майор Михаил Понаморев пришел служить ополченцем в 2014 году, с момента начала боевых действий со стороны украинских войск. Первое время Михаил нес службу в разведке, после чего был переведен в танковое подразделение.

Грамотные действия и самоотверженность военнослужащего были отмечены командованием, поэтому в начале специальной военной операции Михаил Понаморев уже занимал должность командира танковой роты. В настоящее время майор Понаморев является заместителем командира батальона.

Михаил принимал участие в боях за Рубежное, Новоайдар и Боровское. При взятии одного из населенных пунктов перед танковым подразделением была поставлена боевая задача по форсированию реки и обеспечению плацдарма для наступления основных сил. Задача была успешно выполнена, что позволило подразделениям Народной милиции ЛНР в кратчайшие сроки добиться полного освобождения поселка от украинских военных.

За время выполнения задач в рамках спецоперации танкистам под командованием майора Михаила Понаморева удалось избежать потерь.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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