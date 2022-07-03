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Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» объяснил, почему в Вашингтоне решили не повышать тарифы на четыре российских металла.

Первого июля Соединенные Штаты обнародовали перечень товаров, на которые распространится импортный тариф в 35%. Им покрывается часть алюминия и стали, однако США решили не вводить пошлины на чугун, палладий, никель и титан.

По словам Хазанова, политика американского президента Джо Байдена является двойственной, что проявилось в решении относительно пошлин.

«Если мы почитаем его акт о введении таможенных пошлин на ввоз товаров из России, то мы обратим внимание, что он на одни товары пошлины вводит или поднимает, а на другие вообще никаких пошлин не устанавливает. Например, на алюминиевую проволоку, профили и другие виды продукции он увеличил ввозные пошлины с 10,5% до 11», - сказал он.

Так происходит, потому что эта продукция производится в США в достаточных объемах. В то же время на первичный алюминий никаких пошлин вводиться не стало, потому что США очень зависят от импорта алюминия из России, отметил Хазанов.

Промышленный эксперт рассказал, что ни никель, ни палладий в США не производятся. Если на них ввести пошлины, то возникнет большая проблема, потому что Россия сможет переориентировать потоки, в Штатах возникнет дефицит этих двух металлов и придется их где-то закупать.

«Больше, кроме России, крупных поставщиков титановых полуфабрикатов и механически обработанных изделий фактически нет. В Европе титан вообще не производят. Какая бы ни была антироссийский риторика, все равно они понимают, что от России они зависят», - заключил Хазанов.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против Москвы экономические санкции.