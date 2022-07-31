Вооруженное столкновение произошло на афганской границе между талибами* и иранскими войсками

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На границе Ирана и Афганистана произошло вооруженное столкновение сил движения «Талибан»* и иранских пограничников. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на данные властей.

Столкновение случилось на границе в районе Гильменд иранской провинции Систан и Белуджистан. Как сообщил глава района, ведется расследование инцидента, уточняется информация о погибших и раненых.

По данным агентства, в результате конфликта никто не пострадал, он возник из-за недопонимания между сторонами по поводу того, где проходит официальная граница между Афганистаном и Ираном.

*«Талибан» - запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН террористическая организация.