Легковушка и «Газель» в огне: кадры с места смертельного ДТП на Ставрополье

На кадрах видно, что два автомобиля вынесло на обочину, они охвачены огнем, на дороге лежит бампер и другие детали.

© Видео: chp026, VK © Фото: chp026, VK

В Ставропольском крае произошло страшное ДТП с участием «Газели» и легковушки. По данным губернатора региона, в результате трагедии погибли пять человек.

Видео с места страшной аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что два автомобиля вынесло на обочину, они охвачены огнем, на дороге лежит бампер и другие детали.

«Сегодня на дороге Астрахань - Ставрополь в Петровском округе произошло страшное, трагическое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля...5 человек погибли, остальные пострадали», - сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Как утверждают правоохранители, водитель легкового автомобиля совершал обгон на разрешенном участке, однако он не удостоверился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего произошло столкновение на полосе встречного движения с «Газелью».