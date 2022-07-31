Легковушка и «Газель» в огне: кадры с места смертельного ДТП на Ставрополье
В Ставропольском крае произошло страшное ДТП с участием «Газели» и легковушки. По данным губернатора региона, в результате трагедии погибли пять человек.
Видео с места страшной аварии опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что два автомобиля вынесло на обочину, они охвачены огнем, на дороге лежит бампер и другие детали.
«Сегодня на дороге Астрахань - Ставрополь в Петровском округе произошло страшное, трагическое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля...5 человек погибли, остальные пострадали», - сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.
Как утверждают правоохранители, водитель легкового автомобиля совершал обгон на разрешенном участке, однако он не удостоверился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего произошло столкновение на полосе встречного движения с «Газелью».