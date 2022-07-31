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Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения

Андрей Аркадьев
13:48 31.07.2022
Барельеф посвящен победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу открыл в петербургском адмиралтействе посвященный Синопскому сражению барельеф. Сделал он это сегодня, в День Военно-морского флота РФ.

Барельеф посвящен победе русского флота в гавани города Синоп в 1853 году на черноморском побережье Турции.

Глава российского военного ведомства отметил, что барельеф продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии.

«Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине», - сказал он.

Барельеф создал скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Игнатов. Планируется, что создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории Российского морского флота, продолжится. Год назад Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф, посвященный Чесменскому сражению.

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