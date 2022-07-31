Мишустин освободил от должности главу ПФР

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главы Пенсионного фонда Андрея Кигима. В свою очередь, временно исполняющим обязанности назначен Сергей Чирков. Ранее он был заместителем председателя правления ПФР.

«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении кабмина.

Сергей Чирков пришел в Пенсионный фонд в 2001 году на пост главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий. В 2018 году стал зампредседателя правления ПФР.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил с поста главы Росмолодежи Александра Бугаева. Сообщалось, что он займет должность первого заместителя министра просвещения. На место главы Росмолодежи была назначена Ксения Разуваева, которая ранее работала в Управлении президента РФ по общественным проектам.