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Андреевский флаг в Средиземноморье: в Тартусе прошел парад кораблей на День ВМФ

Игорь Лапик
13:23 31.07.2022
На этом параде российские военные моряки идут в одном строю со своими сирийскими коллегами
Андреевский флаг в Средиземноморье: в Тартусе прошел парад кораблей на День ВМФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Парад российских военных кораблей на День ВМФ прошел на рейде сирийского порта Тартус. В Сирии сейчас работает корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

«На этом параде всегда чистое небо и сине­голубая гладь моря ярко блестит на солнце. Боевые корабли и катера, подводные лодки и суда обеспечения. Всего в Военно-морском параде задействовано почти два десятка единиц. И российские военные моряки идут в одном строю со своими сирийскими коллегами», - сказал он.

И без того жаркое Средиземное море начинает закипать и пениться, когда в одном месте собирается целая флотилия российских кораблей. Это фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Касатонов», ракетный крейсер «Маршал Устинов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Их имена гордо заявляют о себе с величественных серебристых бортов. И только скромные подлодки «Варшавянки» бесшумно идут в стороне.

Наши корабли это мирная и добрая сила, но парадный строй в мгновение ока может трансформироваться в боевой ордер и выполнить любую поставленную задачу. Уничтожив корабельную группу и субмарины условного неприятеля.

Морской парад в Тартусе - это не просто смотр кораблей, а настоящее военно-морское шоу. У зрителей захватывает дух, когда у берега десант начинает захватывать побережье, где засели бойцы, играющие роль боевиков.

Высадка тактического десанта на не оборудованное побережье проходит одновременно в двух местах. «Рапторы» маневрируют и поддерживают морских пехотинцев огнем из крупнокалиберных орудий, плюс на каждой палубе находится по стрелку. После такой стремительной атаки у неприятеля, обороняющегося на побережье, нет никаких шансов.

Друзья моряков - летчики с авиабазы Хмеймим. Они поддерживают своих товарищей, проходя над кораблями в воздушном строю. Все, кому надо, увидели парад ВМФ и далеко за пределами бе­регов Сирии. Российс­кие военные моряки в очередной раз показали всему миру наш Андреевский флаг, развевающийся в восточном Средиземноморье и мощь русского оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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