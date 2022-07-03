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Хэллоу, Америка: как СССР удалось скрытно разместить пять атомных подлодок у США

Владимир Расходчиков
13:47 03.07.2022
СССР доказал свою способность скрытно разместить атомный флот в непосредственной близости от США во время операции «Атрина» в 1987 году.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Советские подводные лодки типа «Щука» успешно достигали берегов США будучи необнаруженными, причем один раз им удалось обойти все рубежи противолодочной обороны НАТО. Речь идет об операции «Атрина» 1987-го года, когда сразу пять атомных подлодок достигли Саргассова моря и сделали снимки американского берега. Это доказало способность советских подводников скрытно разместить рядом с США свой подводный флот. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал гендиректор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев

«Мне довелось видеть фотографии, сделанные из перископа, где был берег нашего вероятного противника. Там не было военно-морских баз, там был просто берег. Основная цель этой операции была не поставить какой-то рекорд. А отработка практического опыта разворачивания скрытной группировки противолодочных сил в районе Северной Атлантики»

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