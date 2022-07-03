Хэллоу, Америка: как СССР удалось скрытно разместить пять атомных подлодок у США

СССР доказал свою способность скрытно разместить атомный флот в непосредственной близости от США во время операции «Атрина» в 1987 году.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Советские подводные лодки типа «Щука» успешно достигали берегов США будучи необнаруженными, причем один раз им удалось обойти все рубежи противолодочной обороны НАТО. Речь идет об операции «Атрина» 1987-го года, когда сразу пять атомных подлодок достигли Саргассова моря и сделали снимки американского берега. Это доказало способность советских подводников скрытно разместить рядом с США свой подводный флот. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал гендиректор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев

«Мне довелось видеть фотографии, сделанные из перископа, где был берег нашего вероятного противника. Там не было военно-морских баз, там был просто берег. Основная цель этой операции была не поставить какой-то рекорд. А отработка практического опыта разворачивания скрытной группировки противолодочных сил в районе Северной Атлантики»

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