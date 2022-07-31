В Бердянске впервые за долгие годы отметили День ВМФ

Люди, прошедшие службу на флоте, сегодня собрались в парке почтить память героев.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В городе Бердянске впервые за долгие годы празднуется День Военно-морского флота. Церемония проходит в парке Шмидта рядом с памятником героям освободивших Бердянск в 1943 году от захватчиков.

Люди, прошедшие службу на флоте, сегодня собрались в парке почтить память героев.

День ВМФ проходит в последнее воскресенье июля, в этом году дата этого праздника выпала на 31 июля. В городах России проходят праздничные мероприятия и военно-морские парады. Главный парад на День ВМФ проходит в Петербурге и Кронштадте.

Бердянск расположен в Запорожской области. Город был освобожден в ходе спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов