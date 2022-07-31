В Санкт-Петербурге прогремит артиллерийский салют в честь Дня ВМФ

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Празднование Дня ВМФ завершится артиллерийскими салютами с территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и города Кронштадт. Сейчас в на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта проходит Главный военно-морской парад.

Непосредственное участие в нем принимает 40 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, 42 летательных аппарата морской авиации и Воздушно-космических сил, около 3500 военнослужащих и 7 парусных судов.

Наземная составляющая парада будет состоять из пеших коробок, состоящих из военнослужащих частей ВМФ, школьников-юнармейцев, а также лучших воспитанников Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.