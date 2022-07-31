В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Санкт-Петербурге прогремит артиллерийский салют в честь Дня ВМФ

Сергей Лебедев
11:33 31.07.2022
Сейчас проходит Главный военно-морской парад.
В Санкт-Петербурге прогремит артиллерийский салют в честь Дня ВМФ
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
Читайте нас на:

Празднование Дня ВМФ завершится артиллерийскими салютами с территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и города Кронштадт. Сейчас в на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта проходит Главный военно-морской парад.

Непосредственное участие в нем принимает 40 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, 42 летательных аппарата морской авиации и Воздушно-космических сил, около 3500 военнослужащих и 7 парусных судов.

Наземная составляющая парада будет состоять из пеших коробок, состоящих из военнослужащих частей ВМФ, школьников-юнармейцев, а также лучших воспитанников Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:19 Армия
Видео
Путин заявил, что флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами
10:59 Армия
Главком ВМФ Евменов доложил Путину о готовности к Главному военно-морскому параду
10:19 Армия
Видео
Вертолеты Ми-8 летят к Петропавловке, где Путин утвердит Морскую доктрину РФ
09:35 Армия
Видео
Музыкальное дефиле и рукопашный бой: на Камчатке в честь Дня ВМФ прошли торжественные мероприятия
08:59 В стране и мире
Видео
Черноморский флот поднял флаги и готов к проведению парада в честь Дня ВМФ в Новороссийске
Популярное
Видео
Путин осмотрел парк «Остров фортов» в Кронштадте
Видео
Минобороны России опубликовало полный список погибших от удара по СИЗО в Еленовке
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.