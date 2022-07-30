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Испытают на прочность: кадры прибытия в Жуковский фюзеляжа нового самолета SSJ-NEW

Виктория Ивашечкина
06:25 30.07.2022
Планируется, что уже в 2023 году самолет совершит свой первый полет и примет участие в программе сертификационных летных испытаний.
© Видео: Ростех © Фото: Ростех
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Планер импортозамещенного самолета SSJ-NEW, предназначенный для испытаний, доставили из производственного центра корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре на аэродром ЛИИ им. М.М Громова в Жуковском. Опытный образец пройдет цикл ресурсных испытаний в ФАУ «ЦАГИ».

В ближайшее время фюзеляж SSJ-NEW будет доставлен в лабораторию, где специалисты проведут окончательную сборку планера. В частности, выполнят стыковки крыла, вертикального и горизонтального оперений с фюзеляжем и осуществят монтаж навесных агрегатов.

«Это уже второй фюзеляж SSJ-NEW, изготовленный в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре, он доставлен в Жуковский для прохождения цикла сертификационных ресурсных испытаний», - отметил замгенерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

По его словам, в 2023 году самолет совершит свой первый полет и примет участие в программе сертификационных летных испытаний. В ФАУ «ЦАГИ» планер и шасси подвергнутся многократным циклическим нагружениям для экспериментального обоснования назначенного ресурса 54 000 летных часов.

Проведение такого рода испытаний является обычной практикой в самолетостроении при внесении в конструкцию планера существенных изменений. Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет».

Ранее в Минпромторге заявили, что до 2030 года российские авиакомпании могут получить более тысячи самолетов отечественного производства. В ведомстве уточнили, что производство воздушных судов будет идти параллельно с замещением иностранных комплектующих российскими аналогами.

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