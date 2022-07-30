Внезапный удар: как командир танка Сергей Королевич уничтожил 20 националистов и РСЗО противника

В ходе спецоперации на Украине военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проявляют быстроту реакции, уверенность в своих силах и мужество.

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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотдачу, решительность и стойкость.

Старший сержант Сергей Королевич, командир танка

Действуя в составе батальонно-тактической группы, экипаж танка под командованием старшего сержанта Сергея Королевича выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Во время продвижения по указанному направлению старший сержант Королевич обнаружил группу боевиков, которые готовили засаду для российских подразделений. Сергей мгновенно принял решение атаковать украинских радикалов сходу.

Внезапность и грамотное использование боевых возможностей боевой машины позволили старшему сержанту Королевичу и его подопечным уничтожить реактивную систему залпового огня и до двадцати националистов.

Благодаря отважным и решительным действиям старшего сержанта Сергея Королевича, а также его умелому командованию экипажем танка в бою колонна российских войск смогла продолжить безопасно движение.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.