Вывести товарищей из окружения: истории мужества бойцов Народной милиции ДНР

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Гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко, и. о. командира противотанковой артиллерийской батареи гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР

Исполняющий обязанности командира противотанковой артиллерийской батареи гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко родом с Донбасса. В Народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней специальной военной операции.

Ударами 100-мм противотанковых пушек «Рапира» артиллеристы Народной милиции ДНР, действуя преимущественно из укрытий, поражают тяжелую технику украинских военных, вскрывают взводные и ротные опорные пункты ВСУ.

Только за несколько дней подчиненные Дмитрия Колесниченко, проявляя смелость и героизм, уничтожили четыре неприятельских опорных пункта и подбили более десятка единиц военной техники противника.