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Вывести товарищей из окружения: истории мужества бойцов Народной милиции ДНР

05:00 30.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине бойцы Народной милиции ДНР, взаимодействуя с военнослужащими Вооруженных сил РФ, проявляют мужество, стойкость и верность долгу.
Вывести товарищей из окружения: истории мужества бойцов Народной милиции ДНР
© Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины при выполнении боевых задач проявляют отвагу, храбрость и высокий уровень боевой подготовки.

© Минобороны РФ

Гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко, и. о. командира противотанковой артиллерийской батареи гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР

Исполняющий обязанности командира противотанковой артиллерийской батареи гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко родом с Донбасса. В Народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней специальной военной операции.

Ударами 100-мм противотанковых пушек «Рапира» артиллеристы Народной милиции ДНР, действуя преимущественно из укрытий, поражают тяжелую технику украинских военных, вскрывают взводные и ротные опорные пункты ВСУ.

Только за несколько дней подчиненные Дмитрия Колесниченко, проявляя смелость и героизм, уничтожили четыре неприятельских опорных пункта и подбили более десятка единиц военной техники противника.

© Минобороны РФ

Гвардии младший сержант Антон Чернов, командир орудия противотанковой артиллерийской батареи отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР

Командир орудия противотанковой артиллерийской батареи гвардии младший сержант Антон Чернов в течение последних четырех лет защищает территории Донбасса в рядах Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Антон начал службу наводчиком, в настоящее время занимает должность командира противотанкового орудия. Артиллеристы НМ ДНР, действуя вблизи линии соприкосновения, наносят удары по живой силе и технике украинских националистов, а также поражают укрепленные позиции.

На счету расчета орудия под командованием гвардии младшего сержанта Антона Чернова четыре танка украинских войск, артиллеристы уничтожили их прямой наводкой.

© Минобороны РФ

Сержант Эдуард Бородин, заместитель командира инженерно-саперного взвода 1 корпуса Народной милиции ДНР

До вступления в ряды Народной милиции Донецкой Народной Республики сержант Эдуард Бородин работал мастером по ремонту бытовой техники, однако боевые действия на территории Донбасса, которая начала украинская сторона, заставили его освоить военные специальности.

Сержант Бородин начинал службу в подразделении связи, а затем прошел переподготовку и стал сапером. Инженерные подразделения ДНР, способствуя наступлению союзных сил, проделывают проходы в минных полях националистов и занимаются разминированием неразорвавшихся боеприпасов, которые были оставлены украинскими военными.

В ходе специальной военной операции подразделение сержанта Эдуарда Бородина попало в окружение. Проявив профессионализм и мужество, военнослужащий сумел вывести товарищей из окружения, тем самым сохранив им жизнь.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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