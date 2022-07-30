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Россия эвакуировала из опасных районов Украины и ЛДНР почти три миллиона человек

22:49 30.07.2022
За последние сутки РФ без участия украинских властей эвакуировала 26,5 тысячи человек.
Россия эвакуировала из опасных районов Украины и ЛДНР почти три миллиона человек
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Россия вопреки противодействию киевского режима  эвакуировала из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) почти три миллиона человек. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, руководитель штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

«Всего с начала специальной военной операции (вывезено из опасных районов. - Прим.ред.) - 2 976 342 человека, из которых 487 413 - дети», - сказал он.

Границу РФ также пересекли 490 тысяч личных автомобилей, уточнил Мизинцев.

По его словам, за прошедшие сутки без участия украинских властей эвакуирован 26 531 человек, в том числе 3 585 детей.

Материал подготовила Анна Касаткина.

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