Россия эвакуировала из опасных районов Украины и ЛДНР почти три миллиона человек
За последние сутки РФ без участия украинских властей эвакуировала 26,5 тысячи человек.
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Россия вопреки противодействию киевского режима эвакуировала из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР) почти три миллиона человек. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, руководитель штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.
«Всего с начала специальной военной операции (вывезено из опасных районов. - Прим.ред.) - 2 976 342 человека, из которых 487 413 - дети», - сказал он.
Границу РФ также пересекли 490 тысяч личных автомобилей, уточнил Мизинцев.
По его словам, за прошедшие сутки без участия украинских властей эвакуирован 26 531 человек, в том числе 3 585 детей.
Материал подготовила Анна Касаткина.