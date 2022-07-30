В парке «Патриот» выступили оркестр Росгвардии и Московский Синодальный хор

Музыканты одного из старейших российских оркестров исполнили композиции «На безымянной высоте», «Севастополь», «А зори здесь тихие».

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В парке «Патриот» на территории Главного храма Вооруженных Сил России сегодня гремел один из старшейших оркестров Росгвардии. Музыканты исполняли марши, песни военных лет и современные мелодии.

Звучали композиции «На безымянной высоте», «Севастополь», «А зори здесь тихие». В следующем году музыкальный коллектив штаба Краснознаменного округа войск нацгвардии отметит вековой юбилей.

Этим летом он принимает участие в проекте Минобороны «Военные оркестры в столичных парках», который завершится международным фестивалем «Спасская башня».

Кроме того, в Главном Храме Вооруженных сил РФ выступил Московский Синодальный хор. Выступление приурочено к праздникам памяти равноапостольного князя Владимира и Дню Крещения Руси.