«Зенит» с разгромным счетом обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

По итогам трех матчей чемпионата «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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Петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счетом 5:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Голы в ходе встречи забили Вендел, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. Иван Сергеев оформил дубль.

По итогам трех матчей чемпионата «Зенит» набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив» с двумя очками находится на 12-м месте.

В четвертом туре «Зенит» 6 августа встретится с «Ахматом» из Грозного. «Локомотив» в тот же день сыграет с «Краснодаром».