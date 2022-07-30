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«Вспышка, раздробило ногу»: выжившие азовцы* о моменте удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Анна Назайкина
20:13 30.07.2022
По словам военнопленных, через несколько мгновений после прилета здание было охвачено огнем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевики националистического батальона «Азов»*, пострадавшие при ночном ударе ВСУ по изолятору в Еленовке в ДНР, рассказали о моменте попадания ракеты в здание СИЗО.

Удар был настолько мощным, что находящиеся там попадали с кроватей. Оправившись от шока, они начали помогать тяжелораненым и покидать здание.

«Помню взрыв один и все. Мы не могли ничего наблюдать, мы просто услышали попадание, и моментально ряд наших побратимов начали падать с кроватей. Начали быстро оказывать друг другу помощь и пробовать выбраться», - рассказал Иван Карнаушенко.

Другой пострадавший «азовец»* Олег Демчук рассказал, что прилеты ВСУ неподалеку от колонии в Еленовке были и ранее. В этот раз ракета попала в крышу изолятора прямо над ним, боевику раздробило ногу.

«Тут прямой прилет прям надо мной был. Вспышка, мне все в глаза залетело. Я ничего не видел. Меня начинают тащить, так как у меня ногу раздробило», - объяснил Демчук.

Боевик нацбата Артем Зубов также поделился воспоминаниями о произошедшем. Он рассказал, что через несколько мгновений после взрыва все было охвачено огнем.

«Сильный взрыв. Все в искрах. Моментально начало гореть. Выбежали из здания», - рассказал он.

Также Зубов поблагодарил сотрудников колонии за помощь пострадавшим и заявил, что никаких издевательств над ними в СИЗО не совершали, относились адекватно и всегда кормили.

Ранее в Минобороны России раскрыли детали украинской провокации с ударом HIMARS по своим же пленным в Еленовке. Корреспондент «Звезды» показал обломки снаряда РСЗО HIMARS американского производства, которым украинские военные нанесли удар по следственному изолятору.

*Против членов нацбатальона «Азов» в РФ возбуждены уголовные дела

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