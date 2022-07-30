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В Музее Победы 250 новобранцев Преображенского полка приняли присягу

19:16 30.07.2022
Служба в этом полку крайне престижна. Преображенцы участвует во встречах иностранных делегаций и торжественных мероприятиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве 250 новобранцев из столицы и области, а также Брянска, Белгорода, Курска, Рязани, Смоленска и других городов приняли военную присягу. Все они стали военнослужащими батальона Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

«От лица вновь прибывшего пополнения хочу заверить, что мы своим трудом, стараниями и успешной учебой добьемся высокого звания воина 154-го отдельного комендантского Преображенского полка», - произнес слова на церемонии один из новобранцев.

Церемония принятия присяги прошла в Зале Славы Музее Победы на Поклонной горе. Служба в этом полку крайне престижна, преображенцы участвует во встречах иностранных делегаций и торжественных мероприятиях.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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