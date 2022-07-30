Турция резко увеличила экспорт в Россию

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В июне этого года экспорт товаров из Турции в Россию резко возрос на 46% в годовом выражении и на 52% к предыдущему месяцу. Стоимость ввезённых в Россию товаров составила 791 миллион долларов. Отмечается, что сильно выросли поставки фруктов, машин, оборудования и комплектующих.

В прошлом году Турция занимала десятое место в списке крупнейших экспортеров товаров в РФ. По итогам июня она, вероятно, выйдет на четвертую-пятую строчку. Об этом сообщает РБК. Лидерами по экспорту товаров в нашу страну являются Китай, Белоруссия и Германия.

Напомним, недавно Реджеп Тайип Эрдоган назвал отношение западных политиков к Владимиру Путину неподобающим. Турецкий лидер считает, что нельзя так себя вести.