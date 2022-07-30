Удалось уничтожить более 30 националистов и десять единиц военной техники.

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Российскими высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов в Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сообщается, что нацбатальон оборудовал пункт дислокации в ангарах местного мясокомбината. Удалось уничтожить более 30 националистов и десять единиц военной техники.

Напомним, также разгромлен эшелон с элитным штурмовым батальоном президента Украины на станции Красноармейск в ДНР. На месте уничтожено более 140 националистов.

Кроме того, в районе Кривого рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе Никифоровки в ДНР разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А американского производстива США, а в районе херсонской Нововоронцовки – АN/TPQ-37.

Также в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея РСЗО «Ураган» в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая Гора в ДНР.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.