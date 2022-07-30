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МО РФ: разгромлен эшелон с элитным штурмовым батальоном президента Украины на станции Красноармейск в ДНР

13:28 30.07.2022
По словам Игоря Конашенкова, на месте было уничтожено более 140 националистов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Минобороны России заявили, что вечером 28 июля был разгромлен эшелон с элитным штурмовым батальоном президента Украины Владимира Зеленского на станции Красноармейск в ДНР.

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск ДНР, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», - подчеркнул в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

По его словам, на месте было уничтожено более 140 националистов. Около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Накануне в Минобороны России раскрыли детали украинской провокации с ударом HIMARS по своим же пленным в Еленовке. Произошедшее Игорь Конашенков назвал кровавой провокацией. Ее цель - запугать своих бойцов и не допустить их сдачи в плен. 

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.

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