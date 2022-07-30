МО РФ: разгромлен эшелон с элитным штурмовым батальоном президента Украины на станции Красноармейск в ДНР

По словам Игоря Конашенкова, на месте было уничтожено более 140 националистов.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

В Минобороны России заявили, что вечером 28 июля был разгромлен эшелон с элитным штурмовым батальоном президента Украины Владимира Зеленского на станции Красноармейск в ДНР.

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск ДНР, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», - подчеркнул в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на месте было уничтожено более 140 националистов. Около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Накануне в Минобороны России раскрыли детали украинской провокации с ударом HIMARS по своим же пленным в Еленовке. Произошедшее Игорь Конашенков назвал кровавой провокацией. Ее цель - запугать своих бойцов и не допустить их сдачи в плен.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.