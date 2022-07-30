В РФ впервые с апреля выявили более 12 тысяч случаев COVID-19

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В России за сутки выявили 12 248 заболевших коронавирусом. Эта максимальный показатель с 10 апреля этого года. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

При этом днем ранее зарегистрировали 11 422 заразившихся. Всего с начала пандемии в стране выявили 18 589 221 случай заражения.

Также выросло и число летальных исходов. За сутки умерли 43 человек против 39 днем ранее. Выздоровели накануне 6 209 пациентов против 4 670 днем ранее.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, что приблизительно через месяц в России наступит пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19. Так считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.