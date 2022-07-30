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В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются

Виктория Ивашечкина
11:10 30.07.2022
По мнению Кирилла Стремоусова, Украину распродал киевский режим.
В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются
© Фото: Rick Mave, KeystonePressAgency, globallookpress
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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ не понимают, за что сражаются. По его мнению, Украину распродал киевский режим.

«У украинской армии нет силы, которая могла бы идти и сражаться. Они даже не понимают, за что они сейчас сражаются. Украины как таковой уже нет», - цитирует РИА Новости слова Стремоусова.

Он подчеркнул, что многие в рядах украинской армии не хотят идти, куда их посылает киевский режим. Кирилл Стремоусов отметил, что те люди, которые оказываются идти в атаку, подвергаются жесткому давлению со стороны «украинских нацистов».

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, как сдался в плен без боя. Видео с показаниями Александра Луханина опубликовало Министерство обороны РФ.

Украинский пленный призвал военнослужащих ВСУ сдаваться в плен и подтвердил, что к бойцам, сложившим оружие, относятся по-человечески.

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