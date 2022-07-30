В Херсонской области заявили, что ВСУ не понимают, за что сражаются

© Фото: Rick Mave, KeystonePressAgency, globallookpress

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ не понимают, за что сражаются. По его мнению, Украину распродал киевский режим.

«У украинской армии нет силы, которая могла бы идти и сражаться. Они даже не понимают, за что они сейчас сражаются. Украины как таковой уже нет», - цитирует РИА Новости слова Стремоусова.

Он подчеркнул, что многие в рядах украинской армии не хотят идти, куда их посылает киевский режим. Кирилл Стремоусов отметил, что те люди, которые оказываются идти в атаку, подвергаются жесткому давлению со стороны «украинских нацистов».

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, как сдался в плен без боя. Видео с показаниями Александра Луханина опубликовало Министерство обороны РФ.

Украинский пленный призвал военнослужащих ВСУ сдаваться в плен и подтвердил, что к бойцам, сложившим оружие, относятся по-человечески.