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Сегодня состоится очередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, отдельная тема собрания не заявлена.

«Похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание. Это, видимо, должно продемонстрировать их неослабевающий интерес к этой теме. Ну что ж, нам есть что сказать!», - написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале.

Напомним, недавно постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о потере влияния Штатов на организацию. По ее словам, у страны образовалась задолженность перед ООН.