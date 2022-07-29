В США осудили слова Зеленского о проблемах американцев

© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно пренебрежительно относится к внутренним проблемам США, постоянно требуя при этом от Вашингтона поддержки. Об этом сказано в статье издания National Review за авторством Нейта Хохмана.

Он напомнил, что недавний опрос исследовательского Центра Пью показал: семеро из десяти американцев считают инфляцию «очень большой проблемой для страны».

«Американские опросы президент Украины наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция - это проблема, которая существует во всем мире», - отметил Хохман в своей публикации.

Журналист подчеркнул, что «странно слышать», как в интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее «делом второстепенным». На замечание ведущего о том, что американцы начали сомневаются в том, что страна должна тратить столько средств на конфликт на Украине в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция - ничто, и коронавирус - ничто».

«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», - подчеркнул Хохман.

Автор статьи подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким "общим ценностям"».

«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы», - заключил журналист.

Ранее в Польше заявили, что нынешний кризис вокруг Украины в значительной степени отразится на американском лидере Джо Байдене. Эксперты отметили, что политику будут вспомнят все понесенные расходы на снабжение Украины военной помощью, которые он мог потратить на собственную страну.