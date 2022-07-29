В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США осудили слова Зеленского о проблемах американцев

Виктория Ивашечкина
07:15 29.07.2022
Ранее украинский лидер в интервью журналисту Пирсу Моргану назвал проблему инфляции в Штатах «делом второстепенным».
В США осудили слова Зеленского о проблемах американцев
© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press
Читайте нас на:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно пренебрежительно относится к внутренним проблемам США, постоянно требуя при этом от Вашингтона поддержки. Об этом сказано в статье издания National Review за авторством Нейта Хохмана. 

Он напомнил, что недавний опрос исследовательского Центра Пью показал: семеро из десяти американцев считают инфляцию «очень большой проблемой для страны».

«Американские опросы президент Украины наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция - это проблема, которая существует во всем мире», - отметил Хохман в своей публикации.

Журналист подчеркнул, что «странно слышать», как в интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее «делом второстепенным». На замечание ведущего о том, что американцы начали сомневаются в том, что страна должна тратить столько средств на конфликт на Украине в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция - ничто, и коронавирус - ничто».

«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», - подчеркнул Хохман.

Автор статьи подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким "общим ценностям"».

«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы», - заключил журналист.

Ранее в Польше заявили, что нынешний кризис вокруг Украины в значительной степени отразится на американском лидере Джо Байдене. Эксперты отметили, что политику будут вспомнят все понесенные расходы на снабжение Украины военной помощью, которые он мог потратить на собственную страну.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:49 В стране и мире
Видео
Бурным течением реки снесло автомобильный мост в Бурятии
07:48 В стране и мире
В Латвии сообщили о закупке российского газа через посредника
06:52 В стране и мире
Большинство министров обороны стран Америки отказались от резкого осуждения действий РФ
05:55 Армия
Видео
Российские военные восстановили более 150 километров железных дорог в ЛНР
03:03 В стране и мире
Видео
«Взрывы как фейерверки»: очевидец о подробностях смертельного пожара в московском хостеле
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.