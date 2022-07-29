«Почта России» подтвердила утечку части данных клиентов

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«Почта России» подтвердила частичную утечку данных пользователя у подрядчика, отметив, что она не угрожает безопасности клиентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Утечка не содержала банковских данных, безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает», - заявили в пресс-службе компании.

Там добавили, что доступ к скомпрометированному в результате хакерской атаки аккаунту заблокирован, компания также перепроверила уровень безопасности по всем возможным точкам доступа.

В «Почте России» отметили, что в руки злоумышленников попал лишь «фрагмент данных», однако его сейчас выдают за «пробный».

Сообщения об утечке ранее появились в Telegram-каналах. В выложенном образце, как отмечалось, ровно 10 миллионов строк, с номерами отслеживания, ФИО или названиями компании отправителя и получателя, телефоном получателя, городом, индексом отправителя и получателя, весом и статусом отправления, датой и временем отправления.