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Ведущий «Звезды» Павел Веденяпин получил награду премии «Золотое перо»

Анна Назайкина
21:20 29.07.2022
Журналист пожелал коллегам, чтобы они всегда стремились доносить до своей аудитории правдивую информацию.
Ведущий «Звезды» Павел Веденяпин получил награду премии «Золотое перо»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Вице-президент медиахолдинга «Красная звезда», автор и ведущий программы «Код доступа» на телеканале «Звезда» Павел Веденяпин был удостоен награды премии Союза журналистов России «Золотое перо».

Получая награду, журналист пожелал коллегам, чтобы они всегда оставались на этапе карьеры, «когда тебе абсолютно все равно, написал ты маленькую заметку или целую полосу, главное - донести до читателя свою позицию, свою точку зрения, правду, информацию, которая нужна людям».

Путь Веденяпина в журналистике начался в 1980 году. Он работал в различных средствах массовой информации, затем возглавлял отдел международных новостей «Комсомольской правды», писал статьи для других изданий.

Сегодня ведет авторскую программу на телеканале «Звезда» и курирует несколько печатных проектов. С 2014 года занимает ответственный пост в медиахолдинге - является его вице-президентом.

«Золотое перо» - премия СЖР, которая вручается ежегодно. Конкурс проводится для поддержки талантливых представителей прессы. Награды вручают журналистам, наиболее ярко продемонстрировавшим свои профессиональные навыки, плодотворную работу в российских СМИ, а также проявившим свою гражданскую позицию.

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