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Путин поручил обеспечить жителям ЛНР и ДНР зиму «в человеческих условиях»

Анна Назайкина
14:59 29.07.2022
Также российский лидер поручил Хуснуллину возвести медицинский центр в Мариуполе, а также перинатальный центр в Донецке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Руководство Луганской и Донецкой народных республик попросило РФ о помощи с восстановлением домов и прочей инфраструктуры. Об этом в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства попросил заместителя председателя правительства проработать этот важный вопрос в контакте с властями народных республик Донбасса таким образом, чтобы жители ЛНР и ДНР имели возможность провести грядущие холода в нормальных условиях.

«Сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», - подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер поручил Хуснуллину возвести медицинский центр в Мариуполе, а также перинатальный центр в Донецке.

Напомним, что утром 24 февраля РФ начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Впоследствии в Москве неоднократно подчеркивали, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация», так как СВО проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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