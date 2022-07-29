Опубликованы кадры с места смертельного пожара на Алма-Атинской улице

В настоящий момент сотрудники оперативных служб продолжают осматривать здание в поисках погибших и пострадавших.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Опубликованы новые кадры с места пожара в здании на Алма-Атинской улице на юго-востоке Москвы, где располагался хостел. На видео можно увидеть решетки на окнах первого этажа. Предположительно, именно они помешали постояльцам общежития вовремя эвакуироваться.

В настоящий момент сотрудники оперативных служб продолжают осматривать здание в поисках погибших и пострадавших. Сообщается, что задымление все еще сохраняется, вследствие чего число жертв может вырасти.