Песков заявил, что нагнетание ситуации вокруг Тайваня будет иметь деструктивный характер

Он также отметил, что Кремль поддерживает Китай в переговорах с США по тайваньскому вопросу.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нагнетание ситуации вокруг Тайваня будет иметь лишь деструктивный характер. По словам представителя Кремля, сейчас мир перенапряжен конфликтами.

«Нагнетание ситуации вокруг Тайваня может иметь только деструктивный характер, мир и так перенапряжен различными конфликтами», - отметил Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле поддержали Китай в переговорах с США по Тайваню. Пресс-секретарь президента прокомментировал заявления американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон придерживается политики «одного Китая».

«Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая. Ни одна страна в мире не имеет права подвергать это сомнению. Мы убеждены, что подобное поведение на мировой арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность», - объяснил Дмитрий Песков.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин на фоне роста напряженности в тайваньском регионе предупредил Джо Байдена о том, что тот, кто «играет с огнем, обожжется». По словам китайского политика, его народ собирается решительно отстаивать независимость и территориальную целостность страны в вопросе Тайваня.